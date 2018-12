Γιάννης: «Όσα φάουλ και αν χρεωθώ, συνεχίζω να είμαι επιθετικός» (vid)

Οι Μπακς νίκησαν εμφατικά τους Πίστονς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι εξαιρετικός σε ακόμα ένα παιχνίδι. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο ηγέτης του Μιλγούοκι αποθέωσε τους συμπαίκτες του γι' αυτήν την τεράστια νίκη.

«Ήταν σημαντικό αυτό που έκαναν οι συμπαίκτες μου. Έκαναν σπουδαία δουλειά. Ξέραμε ότι ο Γκρίφιν θα προσπαθήσει να πάει προς τα μέσα, οπότε ήθελα μόνο να κινείται η μπάλα. Απλά εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι θα με βρουν στην σωστή θέση για να είμαι πετυχημένος.

Όσα φάουλ και αν έχω πρέπει να είμαι επιθετικός. Δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό και να μην κάνω plays γιατί όταν σταματάω να τα κάνω αυτά, δεν είναι και η ομάδα μου σπουδαία. Ακόμα και αν έχω φάουλ δεν το σκέφτομαι, απλά συνεχίζω να προσπαθώ».

Ο Αντετκούνμπο ανέλυσε και το σκεπτικό για να σταματήσουν οι Μπακς τον Γκρίφιν:

«Είναι σπουδαία η ομάδα, κάναμε σπουδαία δουλειά, κρατήσαμε τον χαρακτήρα μας. Επέστρεψαν, έκαναν και εκείνοι με την σειρά τους σπουδαία δουλειά, αλλά βγάλαμε το σχέδιο μας, εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον και φτάσαμε στην νίκη. Είναι μια σπουδαία νίκη για εμάς.

Προσπαθήσαμε να κάνουμε την ζωή του Γκρίφιν δύσκολη. Θα βάλει πόντους, θα πάρει ριμπάουντ, θα μοιράσει ασίστ, αλλά προσπαθήσαμε να το κάνουμε δύσκολο. Δεν κάναμε double team, αλλά βάλαμε κορμιά μπροστά του. Θέλαμε να δυσκολευτεί και νομίζω ότι κάναμε σπουδαία δουλειά μαζί του».

"This is how great this team is, we did a great job keeping our composure."@Giannis_An34 on tonight's WIN: pic.twitter.com/7kVUMLd5vn

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 18 Δεκεμβρίου 2018