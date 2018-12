Γιάννης: «Από μικρός πολλά δεν έκανα καλά, αλλά μπορούσα να βρω τους συμπαίκτες μου» (vid)

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι ήταν εξωπραγματικός στην νίκη επί των Καβαλίερς και έκανε και ρεκόρ καριέρας, ενώ μετά το τέλος του παιχνιδιού είχε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να πει.

Ο Γιάννης μίλησε για το τι άλλαξε από το παιχνίδι κόντρα στους Πέισερς, ενώ αποκάλυψε ότι πολλά πράγματα θεωρεί ότι δεν έκανε από μικρός καλά, αλλά πάντα μπορούσε να βρει τους συμπαίκτες τονίζοντας ότι αυτό θεωρεί ότι είναι το μεγάλο του ταλέντο.

Αναλυτικά:

«Τα παιχνίδια που περνάνε πρέπει να τα αφήνουμε στο παρελθόν. Πρέπει να προχωράμε μπροστά. Σήμερα ήταν μια σπουδαία νίκη για εμάς και πρέπει να χτίσουμε, να γίνουμε καλύτεροι και να ετοιμαστούμε για το Ντιτρόιτ.

Μίλησα με τον προπονητή, είδαμε το βίντεο μαζί μου είπε από που θέλει να έρχονται τα σουτ μου, τι θέλει από εμένα, να συνεχίσω να είμαι επιθετικός και να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου».

Ενώ παραδέχτηκε:

«Από τότε που ήμουν μικρό παιδί δεν ήμουν καλός σκόρερ, δεν ήμουν καλός χειριστής της μπάλας, δεν μπορούσα να κατεβάσω ριμπάουντ, αλλά μπορούσα να βρω τους συμπαίκτες μου. Είναι κάτι που δουλεύω όλη μου την ζωή. Αν με ρωτήσει κάποιος ποιο είναι τώρα το ταλέντο μου είναι αυτό.

Να βρίσκω τους ανοιχτούς παίκτες, να βλέπω πάνω απ΄όλους και ο προπονητής θέλει να το κάνω αυτό και θα συνεχίσω να το κάνω όλη την χρόνια».

Τέλος για την ισοφάριση του ρεκόρ του και αν αντιλαμβάνεται ότι σκοράρει πολύ:

«Σε μερικά παιχνίδια νιώθεις ότι έχεις σκοράρει πολύ. Σηκώνεις κάποια στιγμή τα μάτια σου στον πίνακα και το βλέπεις, αλλά συνήθως δεν κοιτάω.

Νιώθω ότι παίζουμε καλά και ότι η επιθετικότητα μας ταιριάζει και ως ομάδα κάνουμε το βήμα παραπάνω. Όλοι συνεισφέρουν και οι συμπαίκτες μου γίνονται καλύτεροι με την επίθεση του προπονητή μας. Είμαι χαρούμενος που συμβαίνει αυτό».

