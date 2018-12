Αντετοκούνμπο: «Δεν θέλω να σκέφτομαι το βραβείο του MVP» (vid)

Πριν την αναμέτρηση με τους Νικς (02/12, 00:00), ο «Greek Freak» τέθηκε στην διάθεση των εκπροσώπων Τύπου και σχολίασε αρχικά για τη σεζόν: «Είναι σίγουρα διαφορετική αυτή η χρονιά. Παίζουμε καλύτερα. Η επίθεση κι η άμυνα μας έχουν αλλάξει. Συνολικά, όλοι απολαμβάνουμε αυτή τη σεζόν», ενώ για το στοιχείο που έχει κάνει την διαφορά φέτος στην ομάδα, απάντησε: «Ο προπονητής μας. Το πλάνο μας έχει αλλάξει, ειδικά στην επίθεση. Η μπάλα κυκλοφορεί πολύ, όλοι έχουν την ευκαιρία να είναι με την μπάλα στα χέρια. Έχουμε καλό κλίμα, όλοι το διασκεδάζουν».

Για τα πολλά του καρφώματα, δήλωσε: «Έτσι είναι η επίθεσή μας, αλλά κι επειδή οι συμπαίκτες μου σουτάρουν πολλά τρίποντα. Μού δίνουν χώρο, γι' αυτό κάνω πολλά καρφώματα» και έδωσε τον τίτλο του «Superman» στον Πατ Κόναγκτον: «Αυτός είναι ο αληθινός Σούπερμαν!».

Όσο για το γεγονός ότι είναι ένας μη Αμερικανός παίκτης που αγωνίζεται στο ΝΒΑ και διεκδικεί τον τίτλο του MVP, ανέφερε: «Είναι κάτι μεγάλο για εμένα, την οικογένειά μου και κάθε διεθνή παίκτη, γιατί τους κάνει να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους. Προσπαθώ να ηγηθώ, για να έχουν έναν δρόμο να ακολουθήσουν, όπως έκανα κι εγώ με τους Νοβίτσκι-Τζινόμπιλι. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι το βραβείο του MVP, αλλά τρόπους να γίνομαι καλύτερος».

Και πως γίνεται καλύτερος; «Περνάω πολύ χρόνο στο παρκέ με τους προπονητές μου, σουτάρω πολύ και νιώθω άνετα με αυτό που κάνω».

