«Όλοι στη Μακάμπι συμπαθούν τον Σφαιρόπουλο» (vid)

Ο πρώην κόουτς του Ολυμπιακού επέστρεψε στους πάγκους ως αντικαταστάτης του Νέβεν Σπάχια στη Μακάμπι που πλέον έχει μπροστά της την εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν (29/11), διεκδικώντας την πρώτη νίκη της στην EuroLeague από τις 18 Οκτωβρίου ενώ μεσολάβησαν έξι σερί ήττες στη regular season.

Από την πλευρά του ο Τζόνι Ο' Μπράιαντ αναφέρθηκε στον Γιάννη Σφαιρόπουλο που μεταφέρει πάθος κι ενέργεια στους παίκτες του, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μιλώντας για τον νέο προπονητή μας, νομίζω πως είναι καλός με όλους... Τον συμπαθούν όλοι, είναι πραγματικά παθιασμένος με αυτό που κάνει, μας μεταφέρει πάθος κι ενέργεια και εμείς πρέπει να τα βγάλουμε στο παρκέ»

Here is what Johnny O'bryant had to say about coach Giannis Sfairopoulos pic.twitter.com/HcdtotaAs4

