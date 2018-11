Έτσι «εκτέλεσε» την Παρτίζαν ο Περπέρογλου (vid)

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 25 πόντους με 2/4 βολές, 4/4 δίποντα και 5/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ σε 32:45 συμμετοχής για τον Ερυθρό Αστέρα που επικράτησε με 71-77 κι έκανε το 9-0 στην ABA Liga.

Δείτε τα highlights του αγώνα και την εμφάνιση του Περπέρογλου

Do not be surprised if @kkcrvenazvezda fans change their chant "Hey Pavkov" to "Hey Stratos", at least for the next couple of days.

What a performance by Stratos Perperoglou!

25 PTS

4/4 FG2

5/8 FG3

30 INDEX

WIN#ABALiga pic.twitter.com/aLrlxNq3SZ

— ABA Liga (@ABA_League) 24 Νοεμβρίου 2018