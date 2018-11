«Τρέμει» η καρέκλα του Μπαρτζώκα στην Χίμκι (pic)

Η Χίμκι δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στην Euroleague, αφού έχει ρεκόρ 1-5, κι αυτό έχει προβληματίσει αρκετά τους ανθρώπους της ομάδας.

Την προσεχή Πέμπτη (15/11, 22:00), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα φιλοξενείται από την Ρεάλ Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Όπως υποστηρίζει ο Εμιλιάνο Καρτσία του «Sportando», αν η Χίμκι ηττηθεί από τους Μαδριλένους, τότε οι Ρώσοι θα εξετάσουν το ενδεχόμενο αντικατάστασης του Έλληνα προπονητή.

«Η ένταση κορυφώνεται στην Μόσχα. Η Χίμκι, με μια από τις χειρότερες ενάρξεις στην ιστορία του συλλόγου στην Euroleague, θα εξετάσει την αντικατάσταση του προπονητή Γιώργου Μπαρτζώκα, αν ηττηθεί από τη Ρεάλ και πέσει στο 6-1», αναφέρει στο tweet του.

Tension is mounting in Moscow. Khimki, with one of the worst starts in club's Euroleague history, will evaluate replacing head coach Georgios Bartzokas if he loses to Real Madrid and falls to a negative 1-6 record, sources told Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 11 Νοεμβρίου 2018