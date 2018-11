Ο «Greek Freak» μάζεψε 4 ριμπάουντ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τους Κλίπερς κι έφτασε συνολικά τα 3.079.

Έτσι, «έπιασε» τον Βιν Μπέικερ, που ήταν στους Μπακς από το 1993 έως το 1997, στην 9η θέση της σχετικής λίστας.

Giannis has tied Vin Baker for 9th on the Bucks All-Time rebounds list with 3,079!!#FearTheDeer pic.twitter.com/p9xa9wrYqP

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 10 Νοεμβρίου 2018