Η αγκαλιά του Γκαρνέτ στον Αντετοκούνμπο! (vid)

Η εκτίμηση που υπάρχει μεταξύ των δύο ανδρών είναι γνωστό πως είναι αμοιβαία και είναι λογικό ο «KG» να χάρηκε με την νίκη της ομάδας του «Greek Freak» μέσα στους Ουόριορς.

Ο πρώην παίκτης των Τίμπεργουλβς, Σέλτικς, Νετς και πρωταθλητής του ΝΒΑ το 2008 περίμενε τον Έλληνα διεθνή στους διαδρόμους της «Oracle Arena» για να του δώσει συγχαρητήρια, ενώ του έδωσε και μια μεγάλη αγκαλιά!

Εκεί ήταν και ο πρώην ΝΒΑer Μπαρόν Ντέιβις, που τον συνεχάρη επίσης.

KG and BD catch up with Giannis after tonight's WIN!.#FearTheDeer pic.twitter.com/5IZYKeu5zr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Νοεμβρίου 2018