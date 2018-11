Οι δημιουργοί του «Bleacher Report» μας αφήνουν άφωνους με την φαντασία τους και κάθε εικόνα ξεπερνά την προηγούμενη κάθε φορά.

Η διάσημη ιστοσελίδα έφτιαξε μια εκπληκτική, καθηλωτική φωτογραφία με τον «Greek Freak» ως άλλο Αρχαίο Έλληνα να πετά ανάμεσα σε Λυκαβηττό και Ακρόπολη, μέσα σε ένα τοπίο που φλέγεται από την εκρηκτικότητά του!

The Greek Freak and the Bucks beat down the Warriors 134-111! pic.twitter.com/ppOreYpv2k

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Νοεμβρίου 2018