Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε 23 πόντους, όμως δεν κατάφερε αυτή τη φορά να οδηγήσει τους Μπακς στη νίκη αφού οι Μπλέιζερς φάνηκε να έχουν τον τρόπο να πανηγυρίσουν στο τέλος.

Η ομάδα του Μιλγουόκι δημιούργησε βίντεο πάντως με τα πεπραγμένα της βραδιά του Έλληνα φόργουορντ στο Όρεγκον.

The best from Giannis last night as the led the Bucks with 23 points in Portland. pic.twitter.com/fPBK0B5lsb

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 7 Νοεμβρίου 2018