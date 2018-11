«Τέταρτος για τον τίτλο του MVP ο Γιάννης, πρώτος ο Κάρι»! (vid)

Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς μετράει 31.3 πόντους με 50.8% στο τρίποντο, 6.1 ασίστ και 5.4 ριμπάουντ, παρουσιάζοντας καλύτερους μ.ό. σε σχέση με τον πρώτο τίτλο MVP που κατέκτησε το 2015!

Από 'κει και πέρα, το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο φιγουράρει ψηλά στη λίστα του Hoopshype, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση πίσω από τον Λίλαρντ και τον Γιόκιτς. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «σουτάρει μόλις με 10.5% στο τρίποντο όμως έχει τεράστια επίδραση για την ομάδα του».

Αναλυτικά

10. Κέμπα Ουόκερ

28 πόντοι, 5.8 ασίστ, 4.3 ριμπάουντ, 40.4 3Π%

9. ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν

27.3 πόντοι, 6.7 ασίστ, 5.6 ριμπάουντ, 51.6 FG%

8. Τζοέλ Εμπίιντ

28.4 πόντοι, 12.6 ριμπάουντ, 2.2 κοψίματα, 48.8 FG%

7. Καουάι Λέοναρντ

26.1 πόντοι, 7.6 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ, 50.4 FG%

6. Κάιλ Λόουρι

17.9 πόντοι, 11.5 ασίστ, 4.5 ριμπάουντ, 50 FG%

5. Κέβιν Ντουράντ

27.7 πόντοι, 7.5 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ, 56.5 FG%

4. Γιάννης Αντετοκούνμπο

26.1 πόντοι, 13.9 ριμπάουντ, 5.9 ασίστ, 53.6 FG%

3. Νίκολα Γιόκιτς

17 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 7.7 ασίστ, 52.3 FG%%

2. Νταμιαν Λίλαρντ

28.1 πόντοι, 5.7 ασίστ, 5 ριμπάουντ, 37 3Π%

1. Στεφ Κάρι

31.3 πόντοι, 6.1 ασίστ, 5.4 ριμπάουντ, 50.8 3Π%

MVP Race: Our Top 10 right now. #ICYMI pic.twitter.com/a2FHcJEGMr

— HoopsHype (@hoopshype) 7 Νοεμβρίου 2018