«Κορυφαίος μη Αμερικανός ΝΒΑer ο Γιόκιτς, τρίτος ο Γιάννης»! (vid)

Οι Μπακς διέσυραν τους Κινγκς στο παιχνίδι όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το 11ο triple-double της καριέρας κάνοντας, μάλιστα, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα μπροστά στον Κώστα Κουφό και πλέον έχουν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια (8-1) πίσω από τους πρωτοπόρους Ράπτορς (9-1).

Ο Greek Freak είχε 26 πόντους με 9/12 βολές, 7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 15 ριμπάουντ (12-3), 11 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 5 λάθη στα 30' που έμεινε στο παρκέ ενώ φιγουράρει στην τρίτη θέση του top-10 των μη Αμερικανών που αγωνίζονται στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και δημοσίευσε το Hoopshype.

Η γνωστή αμερικανική ιστοσελίδα κατέταξε τους μη Αμερικανούς με βάση τις επιδόσεις τους, κατατάσσοντας στην πρώτη θέση τον Νίκολα Γιόκιτς και στη δεύτερη τον Τζοέλ Εμπίιντ.

Αναλυτικά

10. Ντανίλο Γκαλινάρι (Ιταλία, Κλίπερς)

19.8 πόντοι, 5.9 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ, 45.1 FG%

9. ΝτεΆντρε Έιτον (Μπαχάμες, Σανς)

16.9 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ, 62.6 FG%

8. Νεμάνια Μπιέλιτσα (Σερβία, Κινγκς)

15.6 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 55.3 3Π%

- Πρόωρη υποψηφιότητα για τον τίτλο του Πιο Βελτιωμένου Παίκτη. Βρέθηκε κοντά στο να γυρίσει στην Ευρώπη και πλέον κάνει την καλύτερη χρονιά της καριέρας του στο ΝΒΑ.

7. Μπεν Σίμονς (Αυστραλία, Σίξερς)

13.2 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 47.4 FG%

6. Νίκολα Βούτσεβιτς (Μαυροβούνιο, Μάτζικ)

19 πόντοι, 10.9 ριμπάουντ, 4.1 ασίστ, 55.3 FG%

5. Νίκολα Μίροτιτς (Ισπανία, Πέλικανς)

22.4 πόντοι, 10.9 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ, 36.5% 3Π%

- Με τις επιδόσεις του θα διεκδικήσει max συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2019

4. Ρούντι Γκομπέρ (Γαλλία, Τζαζ)

16.6 πόντοι, 13.6 ριμπάουντ, 2.3 κοψίματα, 71.8% FG%

3. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Ελλάδα, Μπακς)

26.1 πόντοι, 13.7 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ, 52.1 FG%

2. Τζοέλ Εμπίιντ (Καμερούν, Σίξερς)

29.6 πόντοι, 12.4 ριμπάουντ, 2.3 κοψίματα, 48.8% FG%

1. Νίκολα Γιόκιτς (Σερβία, Νάγκετς)

18 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 7.7 ασίστ, 51.9% FG%

