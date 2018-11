Ένα δέντρο για κάθε τρίποντο των Μπακς! (vid)

Τα «Ελάφια» και η American Transmission Company εγκαινίασαν τη συνεργασία τους μέσω του προγράμματος «Trees for Threes platform».

Έτσι, λοιπόν, κάθε φορά που οι παίκτες του Μάικ Μπουντενχόλζερ ευστοχούν σε σουτ τριών πόντων στους εντός έδρας αγώνες τους, θα φυτεύεται ένα δέντρο σε κάποιο σχολείο του Ουισκόνσιν.

Μέχρι στιγμής οι Μπακς έχουν ευστοχήσει σε 76 τρίποντα στο Fiserv Forum έτσι θα φυτευτούν ισάριθμα δέντρα.

The Bucks have made 76 three pointers at @FiservForum so far this season!

That means 76 trees will be planted at Wisconsin schools by @AmerTransCo!!

Learn how you could be a lucky recipient and help make Wisconsin greener at https://t.co/R4VmyifVJh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Νοεμβρίου 2018