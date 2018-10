Giannis σε Ομπάμα: «Την επόμενη φορά ελάτε σε παιχνίδι των Μπακς»! (pic)

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ σε πρόσφατη ομιλία του στο Μιλγουόκι εκθείασε εμμέσως πλην σαφώς τον «Greek Freak», λέγοντας πως είναι ένας από τους λόγους για να επισκεφθεί κάποιος την πόλη.

Ο Έλληνας διεθνής κολακεύτηκε από τα λόγια του, ενώ τώρα δήλωσε πως τον περιμένει σε ένα παιχνίδι της ομάδας του.

«Ευχαριστώ πολύ Μπαράκ Ομπάμα! Την επόμενη φορά που θα είστε στην πόλη, ελάτε σε ένα ματς των Μπακς!», έγραψε στο twitter ο Αντετοκούνμπο.

Much respect @BarackObama! Next time you’re in town come catch a Bucks game! #StayFreaky

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 28 Οκτωβρίου 2018