Αντετοκούνμπο: «Κολακευτικό να είναι το όνομά μου δίπλα στου Τσάμπερλεϊν» (vid)

Ο «Greek Freak» μέτρησε 32 πόντους, 18 ριμπάουντ και 10 ασίστ στη νίκη των Μπακς επί των Σίξερς κι έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν (1965/66), που άρχισε τα πρώτα τέσσερα ματς της σεζόν με 25+ πόντους και 15+ ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Ερωτηθείς για αυτό το κατόρθωμα, απάντησε έκπληκτος και ολίγον τι... κοκκινισμένος: «50 χρόνια; Είναι πολύ κολακευτικό αυτό! Θέλω να συνεχίσω να παίζω δυνατά, να εμπιστεύομαι τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, την επίθεση, την άμυνα. Είναι μεγάλο κοπλιμέντο να είναι το όνομά σου δίπλα στου Τσάμπερλεϊν. Ο κόουτς μού έχει πει τι θέλει από μένα. Μέχρι στιγμής, τα πάω καλά, αλλά μπορώ να παίξω καλύτερα και θέλω να βελτιώνομαι και να κάνω καλύτερους τους συμπαίκτες μου».

Όσο για τη νίκη επί των Σίξερς και την εμφάνιση του Μπρουκ Λόπεζ, πρόσθεσε; «Ξέραμε πως θα είχαμε ανοιχτά σουτ και πως έπρεπε να τα βάλουμε. Μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά στην άμυνα και στην εξέλιξη του αγώνα τα καταφέραμε. (Ο Λόπεζ) Έκανε εξαιρετική δουλειά στο μαρκάρισμα του Εμπίντ, αλλά και στην επίθεση. Ευτυχώς έχουμε ένα μεγάλο κορμί σαν και το δικό του φέτος. Έκανε τον Εμπίντ να... δυσανασχετήσει. Ο Εμπίντ έβαλε 30 πόντους, αλλά δυσκολεύτηκε για να τα καταφέρει».

"He did a great job guarding Embiid and executing the offense."

