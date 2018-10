Πρώτος σκόρερ ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους, ενώ έδωσε 5 ασίστ και πήρε 4 ριμπάουντ σε 26:01.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σε 08:23 είχε μόλις 1 πόντο, αλλά έδωσε 3 πάσες, μάζεψε 2 ριμπάουντ και έκανε 1 τάπα.

Από την άλλη, ο Τζοέλ Εμπίντ κυριάρχησε με 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-30, 61-57, 76-86, 112-115.

Kostas says NOPE. pic.twitter.com/nrCBwlqRVn — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 8 Οκτωβρίου 2018

Devin's still got it! pic.twitter.com/zcQNsBVyvA — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 8 Οκτωβρίου 2018

Kostas Antetokounmpo bounces it to Ray Spalding for the finish! #NBAChinaGames pic.twitter.com/iayuj5esyb — NBA (@NBA) 8 Οκτωβρίου 2018