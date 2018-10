Ο Έλληνας φόργουορντ ήταν ο πρωταγωνιστής της σπουδαίας νίκης για την ομάδα του Μίλαν Τόμιτς.

Ο Στράτος Περπέρογλου ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε όσα έκανε στο παρκέ προς όφελος του Ερυθρού Αστέρα.

Cool as ice!

Stratos Perperoglou was the X-factor for @kkcrvenazvezda in the derby match against @KKBuducnostVOLI.

20 PTS

18 INDEX

WIN#ABALiga pic.twitter.com/2zM8O0ow7c

— ABA Liga (@ABA_League) 8 Οκτωβρίου 2018