Αντετοκούνμπο: «Έχω αλλάξει, αλλά όχι με την κακή έννοια» (vid)

Ο «Greek Freak» ανέφερε για τον ηλικιωμένο που βοήθησε το καλοκαίρι, όταν ήταν στην Αθήνα: «Έκανα ό,τι θα έκανε ο καθένας στη θέση μου. Αυτό είναι το σωστό. Πήγαινα σε μια εκδήλωση της Nike και είδα αυτόν τον άνθρωπο κάτω. Πρέπει να τον βοηθήσεις! Ίσως να μην μπορείς να τον βοηθήσεις, αλλά πρέπει να δεις τι γίνεται, γιατί ήταν κάτω. Αλλά έφταιγε απλά η ζέστη. Ήταν γύρω στα 80-85, τού δώσαμε νερό, τον βάλαμε να κάτσει, σιγουρευτήκαμε ότι είναι καλά και συνέχισα ότι είχα να κάνω. Το πιστεύω πως ο καθένας θα έκανε το ίδιο στη θέση μου και αν όχι, θα έπρεπε να το κάνει».

Όσο για το πόσο έχει αλλάξει σαν χαρακτήρας, από τότε που πήγε στις ΗΠΑ, ο Έλληνας διεθνής σχολίασε: «Ναι, έχω αλλάξει, αλλά όχι με την κακή έννοια. Δεν παίρνω τα πράγματα ως δεδομένα. Είμαι ακόμα παιδί της οικογένειας, αγαπώ την οικογένειά μου μένω ακόμα πιστός στον εαυτό μου, αλλά στο τέλος της ημέρας μεγαλώνεις. Ήρθα εδώ στα 18 και θα γίνω 24».

