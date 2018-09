Αντετοκούνμπο: «Είμαι βαρετός, δεν θα πω ποτέ ότι πάμε για τους τελικούς» (vid)

Ο «Greek Freak» είπε αναλυτικά:

Για την αποχώρηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς από την Ανατολή: «Ο ΛεΜπρόν έφυγε, αλλά στο τέλος της ημέρας υπάρχει πολύ ταλέντο στην Ανατολή. Ο Καουάι (Λέοναρντ) ήρθε, όμως, δεν κοιτάζω τις άλλες ομάδες. Πάντα υπάρχουν στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι πως θα κάνω την δική μου ομάδα καλύτερη, πως θα κάνει ένα βήμα μπροστά σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ δικαιολογίες. Δεν φτάσαμε στον δεύτερο γύρο, τέλος! Πρέπει να παίξουμε καλύτερα, για να τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα πάμε πίσω, θα δουλέψουμε σκληρά, θα προσπαθήσουμε ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι να κάνουμε αυτό το έξτρα βήμα, και μετά ένα ακόμα, κι ακόμα ένα, μέχρι να φτάσουμε στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Εχω υπομονή σαν άνθρωπος».

Για το mini training camp στη Νέα Υόρκη: «Ήμασταν μόνο εμείς, χωρίς τους προπονητές. Ήταν πολύ όμορφα, ήρθαν όλοι, ήμασταν περίπου 20 άτομα, παίξαμε, τρώγαμε όλοι μαζί. Είναι ωραίο να συγκεντρώνονται όλοι μαζί τον Αύγουστο. Δείχνει πολλά γι' αυτή την ομάδα. Μού δείχνει ότι οι συμπαίκτες μου το θέλουν τόσο πολύ, όσο κι εγώ. Ήταν ωραία, παίξαμε σκληρά, μάθαμε, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, ήταν πολύ ωραία».

Για τον φετινό στόχο των Μπακς και αν μπορεί να φτάσει στους τελικούς του ΝΒΑ: «Συνήθως μιλάμε για τον στόχο ακριβώς πριν την έναρξη του training camp. 'Εχουμε ακόμα μια εβδομάδα να καθίσουμε, να μιλήσουμε με τους προπονητές και να θέσουμε τον στόχο μας. Στο τέλος της ημέρας, θέλω να βάζω μικρούς στόχους για την ομάδα. Για παράδειγμα: Να εμπιστεύεσαι τους συμπαίκτες σου, να τους κάνεις να νιώθουν υπεύθυνοι, να δουλεύεις σκληρά κάθε μέρα, να γίνεις η καλύτερη αμυντική ομάδα, η καλύτερη επίθεση στην Ανατολή. Όταν όλα αυτά ενωθούν, τότε θα γίνει το μεγάλο βήμα! Όπως λέει κι ο Τόνι Σνελ, τότε θα γίνει το μεγάλο "μπαμ"! Δεν θα πω "πάμε για τους τελικούς", δεν θα το κάνω! Δεν είναι στην προσωπικότητά μου. Προτιμώ τα απλά πράγματα».

Για το πόσο βαρετός είναι στην καθημερινότητά του: «Ο κόσμος κουράζεται, βαριέται. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε ημέρα. Προσπαθώ να κάνω τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, είναι δύσκολο ακόμη και για εμένα. Στο τέλος της ημέρας, ο Τζόρνταν, ο Κόμπι, ο ΛεΜπρόν, o Ντουράντ, όλοι έκαναν το ίδιο. Κάθε ημέρα. Δεν μπορείς να παίρνεις... ρεπό. Είναι δύσκολο; Ναι, είναι δύσκολο! Αν δεν μπορείς να δέσεις το παπούτσι σου ή να έρθεις στην ώρα σου στην προπόνηση ή δεν καταβάλλεις μεγάλη προσπάθεια στην προπόνηση, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα το κάνεις στο ματς; Δεν μπορείς να είσαι συνεπής στον αγώνα, αν δεν είσαι συνεπής στην καθημερινότητά σου. Κάνω τα ίδια πράγματα κάθε μέρα! Χρησιμοποιώ το ίδιο σαπούνι, τρώω το ίδιο φαγητό. Είμαι βαρετός, όμως το να είσαι βαρετός είναι καλό, σε κάνει να κερδίζεις. Δεν το έχω καταφέρει ακόμη, αλλά θα το καταφέρω! Γιατί όταν φτάνεις στο σημείο να κάνεις ένα λάθος, μπορείς να πας πίσω για να δεις τι πρέπει να αλλάξεις. Αν δεν κάνεις το ίδιο πράγμα κάθε μέρα, δεν θα μάθεις ποτέ τι έκανες λάθος. Έτσι νομίζω. Μπορεί να είναι αλλιώς για τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι όμως το σκέφτομαι εγώ».

"We haven't been to the second round. Period."@Giannis_An34 on the team and goals: pic.twitter.com/EmW2rOG3VW

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Σεπτεμβρίου 2018