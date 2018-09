Πήρε... κιλάκια ο Αντετοκούνμπο! (pic)

Όχι, προς Θεού δεν λέμε ότι ο «Greek Freak» έκανε... παρασπονδίες στην διατροφή του, με αποτέλεσμα να παχύνει. Απλώς, εννοούμε πως δούλεψε τόσο σκληρά το καλοκαίρι, που «έβαλε» κιλά. Και συγκεκριμένα, τέσσερα.

Πέρυσι, ο διεθνής παίκτης των Μπακς ζύγισε 105.91 κιλά, ενώ φέτος έχει φτάσει στα 110 και φιγουράρει στην πρώτη θέση των παικτών των «ελαφιών» που έχουν αλλάξει, συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

A year ago Eric noted that Giannis officially tipped the scales at 233 pounds — now up to 242 per Bucks official training camp roster. https://t.co/3OK6Qi4ydT

