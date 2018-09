O Κουφός μοίρασε χαμόγελα σε ογκολογική κλινική (pic)

Ο ομογενής σέντερ των Κινγκς επισκέφτηκε το τμήμα παιδιατρικής αιματολογίας και ογκολογίας, μοιράζοντας χαμόγελα στα παιδιά που νοσηλεύονται εκεί και στηρίζοντας ηθικά την προσπάθειά τους, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Ελένη.

A surprise visit from Kosta and Eleni Koufos made yesterday's Hematology Oncology Celebration even more special! Thank you @kostakoufos ! @NBA @SacramentoKings pic.twitter.com/74NNRkKVT5

