«Άφωνος» με το νέο γήπεδο των Μπακς ο Giannis! (vid)

Ο «Greek Freak» εισήλθε στο εσωτερικό του νέου γηπέδου των Μπακς κι έπαθε την... πλάκα του!

Μάλιστα, σταμάτησε μπροστά στην κάμερα που τον ακολουθούσε και είπε ενθουσιασμένος: «Πρέπει να καταλάβουμε πόσο ευλογημένοι είμαστε που θα δουλεύουμε σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Για μένα, σκεπτόμενος που από που ξεκίνησα και που είμαι τώρα, είναι ένα απίστευτο ταξίδι. Δεν έχουν να κάνουν όλα με τα λεφτά κλπ, αλλά με το να ζεις το όνειρο».

Giannis is blown away by the Bucks facilities at @FiservForum!!

See the full 'Midrange' video with @Giannis_An34 and @Khris22m at 2pm/ct!! pic.twitter.com/nlSbwM3Q9S

