Η νέα αρένα των Μπακς θα φιλοξενήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την ομάδα του καθώς και όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Μιλγουόκι, με τα «Ελάφια» να πραγματοποιούν τα εγκαίνια.

Το κόστος της κατασκευής έφτασε τα 525 εκατομμύρια δολάρια ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το οικοδόμημα «σηκώθηκε» μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια. Παρεμπιπτόντως, θα πρόκειται για το πιο σύγχρονο γήπεδο του ΝΒΑ και ο ιδιοκτήτης του οργανισμού, Μαρκ Λάσρι ανέφερε στο περιθώριο της παρουσίασης: «Πιστεύουμε πως άνθρωποι από όλο τον κόσμο θα έλθουν να δουν τον Γιάννη, τον Κρις Μίντλετον και τους υπόλοιπους Μπακς»!

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Καρίμ Αμπντούλ - Τζαμπάρ, ο Κρις Μίντλετον, ο GM των «Ελαφιών», Μάικ Μπουντενχόλζερ, ο Μάικλ Ρεντ, ο Βιν Μπέικερ, ο Στιβ Νόβακ καθώς και ο κομισάριος της λίκγας, Άνταμ Σίλβερ.

"We believe people will come from all over the world to see Giannis, Khris and the rest of the Bucks!!" - Bucks Owner Marc Lasry https://t.co/J1mh2cU2IX

