«Μαζεύτηκε» η Χίμκι του Μπαρτζώκα (pics)

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «πάτησε» παρκέ κι οι παίκτες έκαναν την πρώτη τους προπόνηση.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας

Команда собралась в полном составе и провела первую тренировку

The full @Khimkibasket squad is back to action. New faces, same high goals#preseason pic.twitter.com/5mPS8O5I7h

— BC Khimki (@Khimkibasket) 25 Αυγούστου 2018