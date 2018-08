«Εξωφρενικά μεγάλο άνοιγμα χεριών ο Άλεξ Αντετοκούνμπο» (pic)

Ο μικρότερος γιος της οικογένειας Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο Βελιγράδι για το «Μπάσκετ Χωρίς Σύνορα».

Η συγκεκριμένη διαδικασία ανάγκασε πολλούς ειδικούς να μιλήσουν με ακόμη καλύτερα λόγια για το ταλέντο του Άλεξ Αντετοκούνμπο και όχι μόνο.

Ο Μάικ Σμιτζ είχε να λέει για την μηχανική του σουτ του ενώ ο Τζόναθαν Τζίβονι ασχολήθηκε με το άνοιγμα χεριών του.

Στο Βελιγράδι ξυπόλητος μετρήθηκε 1.98 εκατοστά, ωστόσο το άνοιγμα των χεριών του έφτασε στα 2.19 μέτρα και είναι μόλις 17 ετών.

Ο Αντετοκούνμπο αγωνίζεται στο «Dominican High School» στο Μιλγουόκι.

Giannis' 16 year old brother Alex Antetokounmpo measured 6'5 barefoot with a ridiculous 7'2 wingspan at the Basketball Without Borders Europe camp in Belgrade. Pretty sure we'll be talking more about him down the road. https://t.co/pcXBRzWLQf

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 19 Αυγούστου 2018