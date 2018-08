«Η Νέα Υόρκη ανήκει στον Greek Freak»! (pic)

Η αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα και η υψηλή δημοφιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, σε αριθμούς καθώς η φανέλα του Greek Freek ήταν τον περασμένο Απρίλιο τέταρτη σε πωλήσεις μεταξύ όλων των NBAers.

Αυτό, πάντως, που σίγουρα δεν περίμενε να δει ο Άλεξ Λάσρι ήταν η γαλανόλευκη φανέλα με το νούμερο 34 σε μπαρ της Νέας Υόρκης! «Πήγα σε ένα δείπνο πριν από γάμο με τον αδελφό μου και κοιτάξτε τι είδα στο μπαρ! Η Νέα Υόρκη ανήκει στον Greek Freak» ήταν το μήνυμα του αντιπροέδρου των «Ελαφιών» στο Twitter.

Went for a pre-wedding lunch with my bro...and look what I see at the bar! The Greek Freak owns NYC #fearthereigndeer @Giannis_An34 pic.twitter.com/s3ET24ohOn

— Alex Lasry (@AlexanderLasry) 16 Αυγούστου 2018