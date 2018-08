«Ο Άλεξ Αντετoκούνμπο μπορεί να γίνει καλύτερος από τον Γιάννη» (vid)

Μπορεί να είναι μόλις 16 ετών, αλλά τα όσα έκανε πέρυσι στο γυμνασιακό πρωτάθλημα ανάγκασαν το «Bleacher Report» να ασχοληθεί μαζί του.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο είναι ο μικρότερος αδερφός της οικογένειας και σύμφωνα με το συγκεκριμένο αφιέρωμα δεν αποκλείεται να γίνει καλύτερος παίκτης από τον Γιάννη.

Φέτος θα αγωνιστεί στο Dominican High School στο Μιλγουόκι, αλλά ήδη έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον αρκετών πανεπιστημίων.

Παρακολουθείστε το σχετικό αφιέρωμα...

Giannis Antetokounmpo may not even be the best hooper in his family (via @Ballislife) pic.twitter.com/Q1zt4aW6r2

— Bleacher Report (@BleacherReport) 6 Αυγούστου 2018