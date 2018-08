Αντετοκούνμπο σε ΛεΜπρόν: «Η σειρά μας να σε ακολουθήσουμε» (pic)

Ο «Βασιλιάς» έδωσε ακόμα ένα... μάθημα, αφού άνοιξε το σχολείο «I Promise» στην γενέτειρά του, με σκοπό να βοηθήσει χιλιάδες παιδιά να μπουν στο σωστό δρόμο στη ζωή τους.

Ο «Greek Freak», που έχει εκδηλώσει πολλές φορές τον θαυμασμό του για τον νέο παίκτη των Λέικερς, έγραψε στο twitter: «Ο ΛεΜπρόν πάντα ήταν πρότυπο στο παρκέ, αλλά αυτό που κάνει εκτός γηπέδου είναι απίστευτο! Σε βλέπουμε ΛεΜπρόν και τώρα είναι η σειρά μας να σε ακολουθήσουμε».

Lebron James has always been a role model on the court, but what he is doing off the court is unbelievable! We see you @KingJames and now it’s our turn to follow! pic.twitter.com/kPMPUNyyXc

