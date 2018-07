Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε του νικητές του διαγωνισμού του! (pics)

Ο «Greek Freak» ανακοίνωσε τους 5 τυχερούς του διαγωνισμού του, των οποίων τα σχέδια ήταν τόσο ευφάνταστα και δημιουργικά, που κέρδισαν ένα ΝΒΑ 2Κ υπογεγραμμένο από τον άνθρωπο που βρίσκεται στο εξώφυλλό του!

Αρχικά ο ηγέτης των Μπακς είχε σκοπό να επιλέξει ένα σχέδιο, αλλά αυτά ήταν τόσα πολλά, που εκείνος και τα αδέρφια του κατέληξαν σε πέντε.

5 WINNERS‼️ Thank you again for everybody who submitted, all of the artwork was UNBELIEVABLE‼️This was a tough decision for my brothers and I ‼️ Don’t worry this won’t be the last competition ‼️

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 31 Ιουλίου 2018