Θαυμαστής του Κίλιαν Μπαπέ δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Ο «Greek Freak» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter για τον καλύτερο νέο παίκτη του φετινού Mundial και παγκόσμιου πρωταθλητή με την Γαλλία: «Έβλεπα βίντεο στο youtube με τους Ρονάλντο, Μέσι και Μπαμπέ όταν ήταν 19 και έγινε φαν του Μπαπέ!».

I was watching YouTube videos of Ronaldo, Messi and Mbappe when they were 19 and I’ve become a @KMbappe fan!

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 30 Ιουλίου 2018