Ο Giannis δίνει δώρο ένα υπογεγραμμένο ΝΒΑ 2Κ19! (pics)

Είναι ο πρώτος διεθνής παίκτης που γίνεται εξώφυλλο στο διάσημο παιχνίδι του ΝΒΑ και θέλει να το κάνει δώρο σε έναν τυχερό!

Ο «Greek Freak» ανακοίνωσε μέσω social media την έναρξη ενός διαγωνισμού, στον οποίο «τρόπαιο» είναι ένα ΝΒΑ 2Κ19 υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

«ΠΡΟΣΟΧΗ graphic designers και καλλιτέχνες/δημιουργοί! Το καλύτερο graphic κολάζ με τις παρακάτω 4 φωτογραφίες θα κερδίσει ένα υπογεγραμμένο ΝΒΑ 2Κ19! Παρακαλώ κάντε ταγκ εμένα και τα αδέρφια μου σε οποιοδήποτε σχέδιο», ήταν το μήνυμά του κι έδωσε κι ένα παράδειγμα.

ATTENTION all graphic designers and artistic/creative individuals The best mashup graphic using the following 4 pictures will win a signed NBA 2K19 game Please tag me and my brothers in any designs! View next post for an example. pic.twitter.com/goSotFYB7T

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 26 Ιουλίου 2018