Ο επίσημος λογαριασμός του ΝΒΑ ξεκίνησε πριν λίγες μέρες ένα countdown των 100 καλύτερων καρφωμάτων της περσινής σεζόν.

Η πρώτη παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι στο Νο79 ύστερα από μία άλεϊ ουπ συνεργασία σε αγώνα κόντρα στους Καβαλίερς.

Δεδομένη είναι η παρουσία του Έλληνα σταρ των Μπακς και στη συνέχεια του Top 100.

Our TOP 100 DUNKS of the season resumes with @Giannis_An34 of the @Bucks at #79! #NBADunkWeek #BESTofNBA pic.twitter.com/dBG6TCUd2n

— NBA (@NBA) 24 Ιουλίου 2018