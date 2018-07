Ο ομογενής σέντερ των Σακραμέντο Κινγκς περνάει το καλοκαίρι του δουλεύοντας είτε στο παρκέ είτε στο γυμναστήριο.

Η σημερινή μέρα του Κώστα Κουφού όπως ενημέρωσε ο ίδιος έχει στο μενού «γυμναστήριο» με την δουλειά να πιάνε τόπο αν κρίνουμε από τη φωτογραφία που ανέβασε.

Always positive, but today working on the negatives! #work #mondaymotivation #grind #fun pic.twitter.com/VBxxQ6lLHA

— Kosta Koufos (@kostakoufos) 23 Ιουλίου 2018