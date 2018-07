Ο Τόκο Σενγκέλια τελείωσε το ματς με 24 πόντους, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 5 λάθη και 3 κλεψίματα σε 28:40 για τη Γεωργία που έκανε το 2/2 στις αναμετρήσεις με την Αυστρία στο Group G. Η ομάδα του Έλληνα προπονητή σούταρε με 55.5% πίσω από τα 6μ.75 (16/29 τρίπ.), έχοντας πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-33, 76-52, 98-73.

Group G

1. Γερμανία 5-0

2. Σερβία 4-1

3. Γεωργία 2-4

4. Αυστρία 0-6

Το σημερινό (2/7) πρόγραμμα

Γεωργία - Αυστρία 98-73

Σερβία - Γερμανία 21:00.

.@_GeoBasketball avoid drama, take out Austria by 25 and advance to the Second Round! #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/IonDS4BvO1

— Basketball World Cup (@FIBAWC) 2 Ιουλίου 2018