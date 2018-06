Double-double στη Βενεζουέλα ο Λαμπρόπουλος (vid)

Fotios Lampropoulos demostró que es capaz de desdoblarse en ataque y defensa. Este martes logró un doble-doble con 15 puntos y 10 rebotes en el triunfo de #Guaiqueríes de #Margarita por 87-70 ante Marinos de Anzoátegui, en el primero de la serie de la Liga Profesional de Baloncesto, jugado en el gimnasio Ciudad de La Asunción. Este #20Jun él y 11 guerreros más saltan al tabloncillo por la barrida y el pase a los playoffs desde las 7:00 pm. #LPB2018 #ClásicoOriental2018 #20Jun #VamosTribu #TodosdeVerde

A post shared by Guaiqueries de Margarita (@guaiqueries_bbc) on Jun 20, 2018 at 12:05pm PDT