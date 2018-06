Το ΝΒΑ δημοσίευσε τις 30 καλύτερες φάσεις της χρονιάς, μια ανά ομάδα και το κάρφωμα του Greek Freak στον αγώνα με τους Νιου Γιορκ Νικς είναι αυτό που επέλεξε η λίγκα ως το κορυφαίο highlight των Μπακς.

The BEST PLAY from EVERY TEAM during the 2017-18 regular season! #BESTofNBA pic.twitter.com/pLQhd17wmU

— NBA (@NBA) 16 Ιουνίου 2018