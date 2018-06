Το πρωτάθλημα της VTB League κατέκτησε η ΤΣΣΚΑ μετά τη νίκη της στον τελικό κόντρα στην Χίμκι.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είχε 15 πόντους και 8 ασίστ στον τελικό, μια εμφάνιση που του επέτρεψε να αναδειχθεί MVP του Final 4.

Εξαιρετικός ο Ισπανός γκαρντ

The Final Four MVP award goes to... @SergioRodriguez #UNITEDF4 pic.twitter.com/prE2txidMh

— VTB United League (@VTBUL) 10 Ιουνίου 2018