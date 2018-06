Ένα status του «Greek Freak» στο twitter ήταν αρκετό για να εκφράσουν οι ακόλουθοί του τις επιθυμίες τους.

Ο Έλληνας διεθνής των Μπακς έγραψε «Αυτή είναι η στιγμή μου! Ευχαριστώ Θεέ μου που έχεις ευλογημένο εμένα και την οικογένειά μου» και ο κόσμος άρχισε τις... παραγγελιές.

Και ποιο ήταν το... λαϊκό αίτημα; ΛεΜπρόν και Giannis στην ίδια ομάδα!

This is my time! Thank you GOD for keep blessing me and my family.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) 9 Ιουνίου 2018