Γιάνκοβιτς: «Είμαι υπερήφανος για τη σπουδαία σεζόν» (pic)

Ο 28άχρονος φόργουορντ μέτρησε φέτος 7.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ σε 29 αγώνες με τη φανέλα της Ανδόρας που τερμάτισε στην έκτη θέση της κατάταξης στη regular season με ρεκόρ 19-15 και προκρίθηκε στα playoffs όπου αποκλείστηκε στα προημιτελικά με 2-1 νίκες στη σειρά με την Μπαρτσελόνα.

«Μια σπουδαία σεζόν με την Ανδόρα ολοκληρώθηκε. Είμαι υπερήφανος που υπήρξα μέλος της ομάδας στην καλύτερη σεζόν στην ιστορία της στην ACB. Σας ευχαριστώ» ήταν το μήνυμά του στο Twitter.

A Special Season with @morabancandorra comes to an end! Proud of being part of the best season ever in @ACBCOM and a Historic one with this team! Thank you #maipor pic.twitter.com/nCojQzCoyK

