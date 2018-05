Μπουντενχόλζερ: «Συναρπαστικό να προπονήσω τον Γιάννη» (vid)

Για το αν τον «τράβηξε» στην ομάδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οι ιδιοκτήτες, το νέο γήπεδο, στοιχεία που προσέχει ο κόσμος, ο 48χρονος προπονητής είπε: «Βλέπω όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Ο Γιάννης είναι απίστευτος παίκτης, το να τον προπονήσω είναι κάτι περισσότερο από συναρπαστικό. Υπάρχει και το ρόστερ γύρω του: ο Μίντλετον, ο Μπλέντσο, ο Μπρόγκντον, ο Πάρκερ, ο Ντέλι, ο Χένσον... Είναι μεγάλη η λίστα. Είναι τόσοι πολλοί και είναι πολύ καλοί», ενώ χαρακτήρισε τον «Greek Freak» με τις εξής λέξεις: «Είναι πολύ ξεχωριστός, μοναδικός και χαρισματικός».

Για το περιβόητο πρωινό που πήρε με τον ηγέτη των «ελαφιών» και τον Μίντλετον, σχολίασε: «Ο Γιάννης και ο Κρις θέλουν σπουδαία πράγματα για το σύλλογο. Ήταν ένας καλός τρόπος να "χτίσεις" μια καλή σχέση με τους παίκτες, οπότε γιατί να μην αρχίσω με το πρωινό; Το απόλαυσα».

"I couldn't be more excited to be Milwaukee's coach."

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 25 Μαΐου 2018