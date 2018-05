Στην δεύτερη καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο! (pics)

Ακόμα μια διάκριση για τον «Greek Freak»!

Ο ηγέτης των Μπακς (26.9π., 10.0ρ., 4.8ασ.) αναδείχθηκε στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ, για δεύτερη διαδοχική σεζόν.

Μαζί του βρίσκονται και οι Ράσελ Ουέστμπρουκ (25.4π., 10.3ασ., 10.1ρ., 1.84κλ.), ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν (23.0π., 5.2ασ., 3.9ρ., 1.06κλ.), ΛαΜάρκους Όλντριτζ (23.1π., 8.5ρ., 1.2κοψ.) και Τζοέλ Εμπίντ (22.9π., 11.0ρ., 3.2ασ., 1.76κοψ.).

@Giannis_An34 becomes the first Buck in more than 30 years to be selected to an All-NBA team in consecutive seasons!!

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Μαΐου 2018

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 24 Μαΐου 2018