«Βλέπω τον Γιάννη και δακρύζω»! (vid)

Για να φτάσουμε εδώ, στο σημείο δηλαδή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μετράει συνεχή limit ups στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο και να λογίζεται ως ένας εκ των σούπερ σταρ του ΝΒΑ, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Φεβρουάριο του 2013. Τότε ο Greek Freak αγωνιζόταν στον Φιλαθλητικό και παραδεχόταν στην κάμερα του Draft Express πως «θέλω να γίνω παίκτης ΝΒΑ. Μου αρέσει ο Μάτζικ Τζόνσον και ο Κέβιν Ντουράντ. Θέλω να πάω στην Ισπανία ή το Draft. Θα δουλέψω για να γίνω παίκτης ΝΒΑ»!

«Φυσικά και θυμάμαι αυτό το video. Ήταν μια σπουδαία στιγμή για εμένα και την οικογένειά μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ...» παραδέχεται πλέον ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς, ο οποίος αποκάλυψε το μυστικό της επιτυχίας του:

«Είναι απλό. Δουλεύω σκληρά από την πρώτη μέρα με σκοπό να βελτιώνομαι. Κάνω ό,τι χρειάζεται για να κερδίζει η ομάδα μου. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσω σκληρά για να βελτιώνω το παιχνίδι μου»

Από την πλευρά του, ο Jonathan Givony του Draft Express ο οποίος τράβηξε το... ιστορικό πλέον video, αποκάλυψε το backstage: «Πήγα στην Ελλάδα και ήξερα ότι είχα μπροστά μου κάτι ξεχωριστό. Έναν παίκτη, ο οποίος μπορεί να γίνει pick στον α' γύρο. Πλέον βλέπω τον Γιάννη μαζί με τη γυναίκα μου και δακρύζω! Δεν μπορώ να πιστέψω αυτή την πρόοδο. Είναι πιο αθλητικός, πιο ψηλός, πιο δυνατός... Μια ιστορία που σε εμπνέει. Είναι ασύλληπτο για μένα».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για τον αδελφό του, Κώστα και την προοπτική που έχει ώστε να κάνει καριέρα στο ΝΒΑ: «Ο Κώστας μπορεί να γίνει πραγματικά καλός. Μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Πρέπει να δουλέψει το παιχνίδι του ώστε να βελτιωθεί».

Giannis recalls his infamous "I want to play in the NBA" video!! pic.twitter.com/wBS7yrTr1g

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 23 Μαΐου 2018