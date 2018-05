Τα είπε με τον υποψήφιο προπονητή του ο Αντετοκούνμπο (pic)

Το Μιλγουόκι αναζητά τον επόμενο προπονητή του που θα αντικαταστήσει τον Τζο Προύντι έπειτα από τον αποκλεισμό από τους Ράπτορς στον α' γύρο των playoffs και ο Μάικ Μπουντενχόλζερ παραμένει χωρίς ομάδα έπειτα από την αποχώρησή του από τους Μπακς.

Ο 48άχρονος προπονητής ανέλαβε τους Χοκς το 2013 μετά τα 17 χρόνια που πέρασε δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς και τα τέσσερα πρωταθλήματα που πανηγύρισε ως συνεργάτης του. Το 2015 αναδείχτηκε προπονητής της χρονιάς με τους Χοκς ωστόσο έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με τα «Γεράκια» (σ.σ. είχε άλλα δυο χρόνια συμβόλαιο).

Πλέον βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τους Μπακς ενώ όπως αναφέρει ο Zach Lowe του ESPN, πήρε πρωινό με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται...

Giannis Antetokounmpo and Mike Budenholzer had breakfast today in Milwaukee, league sources say.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) 16 Μαΐου 2018