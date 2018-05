Το απόλυτο mixtape των Μπακς είναι... φουλ του Γιάννη! (vid)

Το εμπόδιο των Μπόστον Σέλτικς στα προημιτελικά αποδείχτηκε απροσπέλαστο για τα «Ελάφια» που δεν κατάφεραν να κάνουν το βήμα παραπάνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κι αποκλείστηκαν στον α' γύρο της postseason.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε στο Game 7 με τη Βοστόνη στο TD Garden και οι Μπακς δημοσίευσαν τα highlights της χρονιάς, εκεί όπου πρωταγωνιστεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

All the best of 2017-18 in one Ultimate Mixtape!!#FearTheDeer pic.twitter.com/8VcFtTxiUm

