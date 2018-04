Σίλβερ: «Ο Γιάννης είναι αγαπητός σε όλο τον κόσμο»! (vid)

Ο ιθύνων νους της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη αποθέωσε τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

«Ο Γιάννης έχει μία παγκόσμια επιρροή. Είναι αγαπητός σε όλο τον κόσμο, τον λατρεύουν στη Νιγηρία και όλη την Αφρική, εκπροσωπεί την Ελλάδα και την Ευρώπη, το ίδιο αγαπητός είναι εδώ στο Μιλγουόκι και τις ΗΠΑ. Όχι μόνο είναι ένα φανταστικός παίκτης αλλά είναι και ένας εξαιρετικός νεαρός με μία υπέροχη οικογένεια. Το σύστημά μας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπαίνεις σαν ρούκι και στη συνέχεια μένεις για μερικά χρόνια στην ομάδα που σε επέλεξε. Όταν του μιλάω κατανοώ ότι θέλει να κερδίζει και πως θέλει να συνεχίσει εδώ. Του αρέσει πολύ η πόλη και η τοπική κοινωνία» εξήγησε ο κομισάριος του ΝΒΑ.

Παράλληλα ο Σίλβερ αναφέρθηκε στο νέο γήπεδο των Μπακς: «Πρώτα από όλα για το ΝΒΑ αυτό είναι φανταστικό, διότι φέρνει μία διαφορετική ενέργεια στη λίγκα. Είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ στο νέο γήπεδο, το οποίο είναι πολύ όμορφο. Έχω δει πολλά γήπεδο στον κόσμο, όχι μόνο στις ΗΠΑ, όμως αυτό είναι πολύ όμορφο διότι έχει δοθεί αρκετή σημασία στην λεπτομέρεια, ειδικά στο εσωτερικό του γηπέδου. Έχουν κάνει φανταστική δουλειά».

"@Giannis_An34's beloved around the world. It's huge for the league."

EXCLUSIVE: @NBA Commissioner Adam Silver on Giannis and the new @WisconsinESC: pic.twitter.com/zwcw5l2gu7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 27 Απριλίου 2018