Giannis για το σκηνικό με το εστιατόριο: «Έφυγα, γιατί... πονούσα»! (vid)

Το γύρο του διαδικτύου έκανε μέσα στην ημέρα το γεγονός ότι γνωστή αλυσίδα μεξικάνικου φαγητού «ξέχασε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον άφησε να περιμένει, με αποτέλεσμα εκείνος να αποχωρήσει από το μαγαζί.

Ο ίδιος ρωτήθηκε για το περιστατικό που έγινε, στη media day για το Game 5 με τους Σέλτικς, και χαμογελαστός απάντησε: «Δεν ήξερα ότι θα γινόταν τόσο μεγάλο θέμα. Πολλοί αναστατώθηκαν που δεν μπόρεσα να βρω τραπέζι στο εστιατόριο, αλλά υπήρχε μεγάλη αναμονή και αποφάσισα να φύγω, γιατί με πονούσε ο αστράγαλός μου, όση ώρα ήμουν όρθιος. Ήταν μια πολύ όμορφη ημέρα, πολύς κόσμος ήταν έξω και απολάμβανε το γεύμα του. Δεν έγινε κάτι. 'Εχω πάει πολλές φορές εκεί, είναι καλοί άνθρωποι, ξέρω τους ιδιοκτήτες και θα πάω ξανά. Μου προσέφεραν και δωρεάν γεύμα, οπότε θα πάω σίγουρα (γέλια)».

"I did not find it a big deal...it was a beautiful day, there were a lot of people enjoying their Sunday brunch. I've been in the restaurant a lot of times. They are good people."

- @Giannis_An34 on his Sunday post game meal: pic.twitter.com/SYpiCcj4Vv

