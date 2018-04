Εστιατόριο «ξέχασε» τον Giannis και τώρα απολογείται!

Ακόμα και αν είσαι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αν το μαγαζί είναι full, δεν θα βρεις τραπέζι!

Μετά το νικητήριο καλάθι που πέτυχε με τους Σέλτικς κι ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2, ο «Greek Freak» επισκέφθηκε ένα μεξικάνικο εστιατόριο για να απολαύσει το φαγητό του.

Η αναμονή, όμως, ήταν μεγάλη, αφού δεν υπήρχε τραπέζι κενό, το προσωπικό τον... ξέχασε και από ένα σημείο και μετά, ο ηγέτης των Μπακς αποφάσισε να αποχωρήσει, χωρίς να παραπονεθεί καθόλου, όπως ανέφεραν πελάτες του μαγαζιού.

Η BelAir Cantina ύστερα έγραψε στα social media πως λυπάται πολύ που δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τον Έλληνα διεθνή, με αποτέλεσμα εκείνος να φύγει.

«Λυπούμαστε πολύ που δεν μπορέσαμε να βρούμε τραπέζι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ώρα του, όπως ελπίζαμε. Η μεγάλη νίκη των Μπακς, χάρη στο καλάθι του, σε συνδυασμό με τον ανοιξιάτικο καιρό έκαναν τον κόσμο να βγει έξω και είχαμε αναμονή. Είναι τιμή μας που ήρθε για ένα εορταστικό γεύμα εδώ κι ευχόμαστε να τον είχαμε φιλοξενήσει με τον σωστό τρόπο».

Σε μία κίνηση να δείξει μεταμέλεια, το εστιατόριο τόνισε πως ο Αντετοκούνμπο θα έχει εξασφαλισμένο τραπέζι μετά το Game 6 και πως αν οι Μπακς νικήσουν στη σειρά, θα δώσει τάκος δωρεάν την Παρασκευή σε όλα τα μαγαζιά του, με την αγορά ενός ακομα προϊόντος.

Ο Αντετοκούνμπο, όμως, καθόλου δεν... στεναχωρέθηκε, αφού τελικά κατέληξε σε ένα μαγαζί για πίτσα, με την κοπέλα του, Μαράια, να δείχνει μέσω twitter πως όλα είναι καλά.

Its all good, much love for you guys also thanks to all of the concerned fans I appreciate your support @BelAirCantina pic.twitter.com/gBKSV3CTGJ

— Mariah Danae (@mariahdanae15) 23 Απριλίου 2018