Ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας του στις ασίστ ο Σλούκας (pic & vid)

Η Φενέρ επιβλήθηκε της Μπασκόνια στο Game 1 της προημιτελικής σειράς της EuroLeague και πλέον βρίσκεται δυο νίκες μακριά από την πρόκριση στο Final 4, εκεί όπου θέλει να διατηρήσει τα κεκτημένα της.

Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Σλούκα, ο Έλληνας γκαρντ ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας στις ασίστ, μοιράζοντας 11 τελικές πάσες στην αναμέτρηση με τους Βάσκους. Ο Σλούκας είχε μοιράσει ξανά 11 ασίστ στις 26 Οκτωβρίου 2016 σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε με τη Ζαλγκίρις για τη regular season.

Kostas Sloukas with the double-double (10PTS & 11AST) to lead @FBBasketbol to 1-0 series lead... pic.twitter.com/TzdbTbDxNt

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Απριλίου 2018