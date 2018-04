Γιάννης για τις πωλήσεις της φανέλας του: «Με νοιάζει μόνο η... ώρα του τζάμπολ»

Η προημιτελική σειρά με τους Σέλτικς βρίσκεται σε εξέλιξη, οι Μπακς δοκιμάζονται απόψε (18/4, 3π.μ.) στο TD Garden κόντρα στους Σέλτικς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βλέπει τη φανέλα του στο Νο.4 της λίστας με τις πιο δημοφιλείς φανέλες στο ΝΒΑ! Η δημοφιλία του Greek Freak στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη μετράει συνεχή limit ups ωστόσο ο ίδιος δεν είχε ιδέα για τις πωλήσεις της φανέλας του. Όπως αναφέρει ο Matt Velazquez της Journal Sentinel, ο Γιάννης απλώς έγνεψε το κεφάλι του όταν ο Κρις Μίντλετον του είπε πόσο... τρελό είναι αυτό κι εξήγησε πως ο μόνος αριθμός που έχει στο μυαλό του είναι η ώρα του τζάμπολ με τους Σέλτικς!

Mentioned to Giannis that his jersey was No. 4 in the NBA in sales. He had no idea. Khris Middleton overheard and confirmed the info, saying how crazy it was. Giannis just shook his head and said the only number he cares about is 8 p.m. — the tip-off time for Game 2.

— Matt Velazquez (@Matt_Velazquez) 17 Απριλίου 2018