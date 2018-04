Αντετοκούνμπο: «Φέτος μπορώ να νικήσω στη σειρά των playoffs»! (vid)

Συνέντευξη σε εκπροσώπους του Τύπου έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, σχετικά με τα playoffs του ΝΒΑ, όπου και θα αναμετρηθεί με τους Σέλτικς.

Ο ηγέτης των Μπακς σχολίασε αρχικά: «Είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι! Όλοι είναι συγκεντρωμένοι κι έτοιμοι να ακολουθήσουν το πλάνο. Το πιο σημαντικό στα playoffs είναι ότι δεν μπορείς να παραλείψεις βήμα και πρέπει να το διασκεδάσουμε. Πρέπει να βγούμε στο παρκέ και να τελειώσουμε την δουλειά. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, στιγμές που θα είμαστε χαρούμενοι και άλλες που θα είμαστε στα κάτω μας. Πρέπει να νικήσουμε 4 ματς, πριν το κάνουν εκείνοι».

Όσο για την ομάδα της Βοστώνης, είπε: «Παίζουμε καλά εναντίον τους. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει σημασία αν έχουν τραυματία (σ.σ. Ίρβινγκ), κυκλοφορούν καλά την μπάλα. Το τελευταίο παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα. Στα playoffs ξεκινάς στο 0-0. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και να νικήσεις στο 1ο ματς».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Τα στατιστικά δεν έχουν σημασία στα playoffs. Όλα έχουν να κάνουν με την νίκη. Θα είναι μακρύς ο δρόμος, θα πάμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να είμαστε “ένα”, μια οικογένεια».

Για το ότι είχε κάποιες ημέρες κενές, μέχρι τον αγώνα, δήλωσε: «Βοηθάει. Θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Θα μελετήσουμε περισσότερο τον αντίπαλο. Το ίδιο ισχύει και γι' αυτούς».

Όσο για το τι μπορεί να κάνει καλύτερα φέτος; «Σίγουρα να νικήσω στη σειρά. Να περάσουμε από τον πρώτο γύρο. Και πέρυσι δεν τα πήγαμε άσχημα, αν και δεν τα καταφέραμε».

Τέλος, συμπλήρωσε: «Διέγραψα τα social media. Επικοινωνώ μόνο με την οικογένειά μου και την ομάδα μου. Δεν θέλω να ακούω αν ο Γιάννης τα πήγε καλά ή όχι».

"Playoffs is not about stats. It's all about winning." pic.twitter.com/buE26OcY0z

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 14 Απριλίου 2018